Умерла итальянская актриса и телеведущая Патриция Казелли

Фото: Instagram*/Patrizia Caselli

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Она играла в театре и снималась в кино. Среди наиболее заметных фильмов артистки — драма «Фабрика пара» и криминальная картина «Внутри города».

Итальянская актриса, певица и телеведущая Патриция Казелли умерла в возрасте 66 лет. Артистка скончалась 9 июня в Милане после борьбы с онкологическим заболеванием. О ее смерти сообщили близкие в соцсетях.

Прощание с Казелли пройдет в Милане 12 июня. В последние годы артистка почти не появлялась на публике. Она рассказала в 2024 году, что врачи диагностировали у нее рак легких третьей стадии.

Как сообщала Казелли, одним из самых тяжелых моментов для нее стал разговор с 17-летним приемным сыном Франсуа. Артистка вспоминала, что после сообщения о диагнозе сын поддержал ее и сказал, что они вместе справятся с болезнью.

Патриция Казелли родилась 13 мая 1960 года в Удине. Уже в молодости она стала заметной фигурой на итальянском телевидении благодаря яркой внешности и уверенной работе перед камерой. Казелли сотрудничала с частными телеканалами с 1970-х, на которых выступала как ведущая и участница развлекательных шоу.

Она дебютировала на государственном телеканале Rai в 1987 году. Казелли вела программу «Прекрасное лето», затем участвовала в проекте «Кого мы пригласим на танец?». Позднее она стала ведущей шоу «Мастер 88».

Также телеведущая работала в программе «Сеть». Казелли участвовала в дневном информационном проекте «Между нами» с 1991 по 1994 год. Позже этот формат стал основой одного из самых известных итальянских ток-шоу «Жизнь в прямом эфире».

Казелли была известна не только как телеведущая, но и как певица. Она выпустила несколько синглов в 1980-х. В их числе Johnny Guitar, Un amore anonimo, Walkman и Sognando la Giamaica. Кроме того, артистка играла в театре и снималась в кино. Ее наиболее заметные фильмы — драма «Фабрика пара» и криминальная картина «Внутри города».

Личная жизнь Казелли также привлекала внимание. Ее первым известным возлюбленным был актер и комик Вальтер Кьяри. Их отношения продолжались с 1979 по 1987 год. Позднее у артистки был роман с врачом Альберто Босси.

Однако в 1994 году Казелли неожиданно оставила телевидение и разорвала контракт с Rai. Она переехала в тунисский Хаммамет вместе с бывшим премьер-министром Италии Беттино Кракси. Их отношения длились девять лет, до смерти политика в 2000 году. Позже Казелли признавалась, что ради Кракси отказалась от карьеры и привычного образа жизни. По словам певицы, она всегда оставалась рядом с ним и сознательно сделала этот выбор.

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