От Кремля до Байкала: что ЮНЕСКО признало Всемирным наследием в России

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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РФ входит в число стран с самым большим количеством таких объектов.

Россия входит в число стран с самым большим количеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в список включены 33 российских объекта: 22 культурных и 11 природных.

Среди них древние монастыри, исторические центры городов, уникальные природные территории, озера, вулканы и горные массивы, которые признаны ценными для всего человечества. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что такое список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Список Всемирного наследия ведет ЮНЕСКО. В него включают объекты, которые имеют выдающееся культурное, историческое или природное значение.

Статус объекта Всемирного наследия считается одним из самых престижных международных признаний.

От белокаменных храмов до вулканов: главные объекты ЮНЕСКО в России

Список ЮНЕСКО в России — это не просто перечень достопримечательностей. Это почти готовый маршрут по стране: от древних кремлей и монастырей до озер, вулканов, ледников и диких островов, где природа до сих пор живет по своим правилам.

Одними из первых международное признание получили Московский Кремль и Красная площадь. За крепостными стенами здесь собраны соборы, дворцы и площади, которые веками были связаны с главными событиями российской истории.

Вслед за Москвой в список вошел исторический центр Санкт-Петербурга — город дворцов, набережных, мостов и императорских ансамблей. ЮНЕСКО признало ценность не только отдельных зданий, но и всего городского ландшафта, где архитектура буквально выстроена вокруг Невы.

Особое место занимают древние храмы и монастыри. В список включены Кижский погост с его деревянными церквями, Троице-Сергиева лавра, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, а также памятники Великого Новгорода.

Эти объекты показывают, как формировалась русская архитектура — от строгих каменных соборов до легких деревянных силуэтов, будто выросших из северного пейзажа.

Не менее впечатляет природная часть списка. Озеро Байкал признано одним из главных природных сокровищ планеты. Это самое глубокое озеро Земли и крупнейший резервуар пресной воды.

На другом конце страны в список вошли вулканы Камчатки — огромный мир действующих кратеров, горячих источников, лавовых полей и дикой природы.

Золотые горы Алтая ценят за ледники, высокогорные озера и редкие виды животных, а девственные леса Коми — за крупнейший в Европе массив нетронутой тайги.

Есть в российском списке и почти фантастические территории: плато Путорана с каньонами, водопадами и тысячами озер, а также остров Врангеля, который называют одним из важнейших мест обитания белых медведей.

Вместе эти объекты показывают Россию сразу в нескольких измерениях: как страну древней культуры, огромных пространств и редких природных ландшафтов, которые имеют значение не только для одной страны, но и для всего мира.

Все объекты ЮНЕСКО в России

По данным ЮНЕСКО, в России сейчас 33 объекта Всемирного наследия: 22 культурных и 11 природных.

Культурные объекты:

Московский Кремль и Красная площадь; исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; Кижский погост; исторические памятники Новгорода и окрестностей; культурно-исторический ансамбль Соловецких островов; белокаменные памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; церковь Вознесения в Коломенском; ансамбль Ферапонтова монастыря; историко-архитектурный комплекс Казанского кремля; Куршская коса; ансамбль Новодевичьего монастыря; цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента; исторический центр Ярославля; геодезическая дуга Струве; Болгарский историко-археологический комплекс; Успенский собор и монастырь острова Свияжск; храмы псковской архитектурной школы; петроглифы Онежского озера и Белого моря; астрономические обсерватории Казанского федерального университета; культурный ландшафт Кенозерья; наскальная живопись пещеры Шульган-Таш.

Природные объекты:

девственные леса Коми; озеро Байкал; вулканы Камчатки; Золотые горы Алтая; Западный Кавказ; Центральный Сихотэ-Алинь; Убсунурская котловина; остров Врангеля; плато Путорана; природный парк «Ленские столбы»; ландшафты Даурии.

Какие объекты могут попасть в список в будущем

Россия продолжает предлагать новые объекты для включения в список Всемирного наследия. В предварительном перечне находятся десятки памятников культуры и природы, которые в будущем могут получить международный статус.

Попадание в список ЮНЕСКО не только подчеркивает уникальность объекта, но и помогает привлечь внимание к его сохранению для будущих поколений.

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