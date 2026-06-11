Мороженое для ЗОЖ: в России растут продажи холодного десерта без сахара

Мороженое без сахара и с протеином становится все популярнее в России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сколько ледяного лакомства можно съесть без вреда для здоровья?

У российских потребителей значительно вырос спрос на мороженое без сахара и с протеином. О том, как устроен рынок холодного лакомства и сколько его можно съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказало издание URA.RU.

Хотя основной объем продаж приходится на обычное мороженое, популярность продуктов для поклонников здорового образа жизни растет все больше, рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В 2025 году продажи холодного лакомства без добавленного сахара принесли производителям вдвое больше денег, а с протеином — втрое больше, чем в 2024 году.

Каким бы вкусным ни был десерт, врачи не рекомендуют им злоупотреблять. Главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова рассказала, что норма составляет от 70 до 100 граммов за один прием. Употреблять его можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Мороженое представляет опасность для пациентов с сахарным диабетом, ожирением, жировой болезнью печени, заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Ранее врачи рассказали корреспонденту «Известий» Наталье Оскерко, сколько мороженого можно съесть в жару.

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