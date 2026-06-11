Запорожская АЭС второй раз за неделю полностью обесточена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Радиационный фон на станции и в округе остается в пределах естественных значений.

Запорожская атомная электростанция вновь лишилась внешнего энергоснабжения из-за аварийного отключения резервной линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в четверг.

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав „Росатома“, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ „Ферросплавная-1“, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — говорится в сообщении станции в мессенджере МАКС.

При отключении внешнего питания автоматически запустились резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, персонал станции контролирует все параметры. В пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает установленных значений.

Это уже второй блэкаут станции за последние дни. Предыдущий случай полного обесточивания произошел 5 июня — тогда тоже отключилась линия «Ферросплавная-1». Ее работу восстановили 6 июня.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра по двум ЛЭП. Основная — «Днепровская» напряжением 750 кВ — остается выведенной из строя с конца марта из-за повреждения опор. Ремонт на ней только начался при посредничестве МАГАТЭ в рамках режима прекращения огня, и работы, по оценкам агентства, займут несколько дней.

Самая крупная атомная станция Европы не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть ее реакторов находятся в режиме холодного останова. С конца апреля территория и объекты ЗАЭС, а также город Энергодар регулярно подвергаются украинским ударам.

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