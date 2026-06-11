Сын и невестка игнорируют сообщения: как перестать чувствовать себя ненужной

Фото: 5-tv.ru

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Однако нельзя измерять любовь исключительно скоростью ответа в переписке.

Сын и невестка практически перестали отвечать на сообщения пожилой женщины. С этой болезненной проблемой, знакомой многим родителям взрослых детей, она обратилась в рубрику Dear Abby издания New York Post.

Читательница рассказала, что старается поддерживать связь с семьей сына, периодически отправляет сообщения, поздравляет с праздниками и интересуется делами близких. Однако в ответ все чаще получает молчание.

«Мне становится неловко писать снова»

Особенно женщину ранит то, что сообщения остаются без ответа неделями. Она призналась, что каждый раз чувствует себя навязчивой и ненужной. Из-за этого ей становится все сложнее первой выходить на связь.

По словам читательницы, она не устраивает скандалов, не вмешивается в жизнь молодых и не требует постоянного внимания. Тем не менее складывается ощущение, что общение нужно только ей одной.

«Мне уже неловко писать снова, когда мои предыдущие сообщения остались без ответа», — пожаловалась женщина.

Почему взрослые дети иногда отдаляются

Автор письма опасается, что сын и невестка специально избегают общения. Однако со стороны ситуация может выглядеть иначе.

Современный ритм жизни часто приводит к тому, что люди откладывают ответы на сообщения, а затем и вовсе забывают о них. Работа, дети, бытовые заботы и постоянный поток уведомлений могут сделать даже простую переписку непростой задачей.

При этом отсутствие ответа не всегда означает обиду или нежелание поддерживать отношения.

Что посоветовала эксперт

Автор колонки посоветовала женщине не делать поспешных выводов и не воспринимать молчание как личное оскорбление.

По мнению колумнистки, постоянные переживания только усиливают чувство отверженности и могут привести к конфликту там, где его на самом деле нет.

Эксперт рекомендовала попробовать другой способ общения — например, позвонить сыну напрямую или предложить встретиться лично. Такой разговор поможет понять, действительно ли в отношениях появилась проблема или причина кроется в обычной занятости.

Главный вывод

Колумнистка напомнила, что нельзя измерять любовь исключительно скоростью ответа на сообщения. Люди по-разному относятся к переписке: для одних это важный способ поддерживать связь, для других — второстепенная часть общения. Поэтому молчание в мессенджере не всегда означает равнодушие.

Главное — не копить обиду и не строить догадки. Гораздо полезнее спокойно поговорить с близкими о своих чувствах и объяснить, почему отсутствие ответа вас ранит.

Иногда несколько честных слов способны решить проблему быстрее, чем десятки непрочитанных сообщений.

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