Два уголовных дела возбудили после смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Водителя подозревают в нарушении ПДД, а директора транспортной компании — в некачественном оказании услуг.

Два уголовных дела возбудило управление Следственного комитета России (СК РФ) по Свердловской области после смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в канале ведомства в мессенджере МАКС.

«Следственными органами СК России по Свердловской области в связи с данным трагическим инцидентом возбуждены уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса — 49-летнего иностранного гражданина, и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит указанный автобус», — написали в пресс-службе СК по региону.

Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело против директора транспортной компании связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следком устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Екатеринбурге автобус врезался в легковой автомобиль и вылетел на тротуар, въехав в группу пешеходов и протаранив здание церкви. Погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. На данный момент известно о пяти пострадавших.

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