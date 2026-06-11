«Эта обязанность прописана в конституции»: Диана Гурцкая про отношения с сыном

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Для молодого человека взаимодействие его отца с матерью стало примером.

Родители и дети обязаны заботиться друг о друге. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказали народная артистка России Диана Гурцкая и ее сын Константин Кучеренко на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Даже, по-моему, у нас прописано в конституции, что обязанность каждого ребенка в любом случае ухаживать за своим родителем. Как и со стороны родителя тоже самое: обязанность его ухаживать за своим ребенком», — отметил наследник певицы, который сейчас получает юридическое образование.

Гурцкая добавила, что у нее очень заботливый сын. Она всегда радуется, когда у него получается сопровождать ее на различные мероприятия. Но и в обычной жизни молодой человек проявляет внимательность. Например, недавно он подарил маме кофейный сервиз.

«Он видел вот это отношение ко мне от папы, от семьи. Поэтому на самом деле он очень замечательный человек, замечательный мальчик. Он радует меня. Моя надежда, моя награда, моя отрада», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Гурцкая почтила память своего супруга, замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, в третью годовщину его ухода из жизни. Сердце мужчины остановилось 20 мая 2023 года.

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