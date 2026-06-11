«Золушка» без кареты и тыквы: вокруг новой постановки в Большом разразился скандал

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Не все оценили современную интерпретацию классического балета под великую музыку Сергея Прокофьева.

Скандал разгорелся вокруг премьеры новой«Золушки» в Большом театре, где от классической сказки оставили лишь музыку Прокофьева. Создатели отказались от традиционных атрибутов истории: в постановке нет ни кареты, ни тыквы, а фея-крестная носит современный брючный костюм. Сцену вместо замка занял отель с бассейном, а волшебство уступило место реалиям XXI века.

Пока одни называют это «излишним маскарадом», другие считают такой подход единственным способом достучаться до современного подростка. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев тоже сходил на премьеру.

«Только помни, девочка, что в полночь карета превратится в тыкву!» Впрочем, нет, стоп, забудь. Не превратится: у нас по сценарию нет ни кареты, ни тыквы. А фея-крестная рассекает в брючном костюме.

«Мы были немного удивлены декорациями. Это, мне кажется, самая обсуждаемая тема, когда мы оказываемся не в древнем замке, а в загородном отеле, окруженном зонтиками, бассейном. Это было необычно в сочетании с классической музыкой», — рассказала зритель Екатерина Лапшина.

Необычно — не то слово. К какому Прокофьеву привыкли поколения? А вот вам, товарищ Прокофьев, наши дни. Большой театр, ваш балет.

Большой театр, он, конечно, и сам по себе большой, но дело не в этом. Дело в том, что это один из символов России в мире. Как Гагарин, спутник, хоккей и так далее. И то, что происходит в этих стенах, всегда, конечно, интересно.

В том числе «Золушка», которая как бы и не очень Золушка — ну как без тыквы-то?

«Очень шумно, очень много всего намешано и непонятно зачем. Это излишний маскарад, на мой взгляд», — сказала актриса кино, артистка балета Софья Ская.

«На фоне такой мощной, красивой лирической музыкальной темы хореография, с моей точки зрения, выглядит совершенно нейтрально. Я не могу там найти никаких черт индивидуального стиля», — отметила независимый театральный критик Наталия Колесова.

Нужно ли это переосмысление, если достаточно сдуть пыль с пачек и пуантов — вот в чем вопрос. Ответ от министра культуры.

«Если это сделано талантливо, ты победил вдвойне, потому что ты сумел великое произведение еще и прочитать, и донести до зрителя так, чтобы тебя услышали», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Дети, которые выросли на современных мультиках, они видят жизнь вокруг. И, может быть, они даже не испытывают, не считывают вот эти маркеры времени, зато их родители считывают. Дети продолжают видеть сказку в привычных декорациях», — сказала театральный критик Эмилия Деменцова.

А вот ответ от зрителя — и тоже о детях. Может, мы просто за ними не поспеваем?

«Со мной рядом в зале сидели четвероклассники и подростки, которые, естественно, хотят видеть то, что они видят в реальной жизни. Современные ребята живут в мире искусственного интеллекта. Вполне уместно, красиво, под музыку», — поделилась зритель Анастасия Абрамова.

И насчет музыки. Она не тронута ни на ноту. Это действительно Прокофьев.

«Хорошо, что Прокофьев и его „Золушка“ вернулись на сцену Большого театра. А остальное — это вопрос обсуждений, симпатий, восприятия так или эдак. Над всем стоит фигура Прокофьева, величайшего музыканта, русского музыканта, который обратился к этой вечной истории. Вот это важно. А кто увидел сумочку в руках у мачехи, а кто увидел черные очки, которых, может быть, не носили где-то там 300–400 лет назад, — это уже мелочь», — сказал художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра РФ Валерий Гергиев.

Пляски ли это на костях классиков или шанс их произведениям на новую жизнь в новую эпоху? Что ставить — важно, но важно и как. Только что громыхнул, мягко говоря, нестандартный «Гамлет» в МХТ. Теперь вот «Золушка» в Большом.

«Лучше она или хуже — она просто другая. Их не надо сравнивать, не надо искать какой-то подтекст или подвох в этом. Просто эта „Золушка“ ближе, наверное, скажем, к нашему времени», — считает артист балета Большого театра Игорь Цвирко.

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