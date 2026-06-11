Устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге водителю может грозить до десяти лет колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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У компании-перевозчика — плохая репутация: там фиксировали множество нарушений.

Последние данные о страшной аварии в Екатеринбурге, где под колесами рейсового автобуса погибли четыре человека. Как стало известно этим утром, водителя маршрутки и директора компании-перевозчика задержали. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоим может грозить до десяти лет колонии.

При этом выяснилось, что к организатору перевозок накопилось немало вопросов у жителей столицы Урала. Некоторые истории, которые рассказали корреспонденту «Известий» Анастасии Раздобариной, шокируют.

Этот стихийный мемориал создали в центре Екатеринбурга рядом с храмом «Большой Златоуст». Накануне здесь произошло ДТП, которое унесло жизни четырех человек. Люди приносят игрушки, цветы и свечи. Специалисты устраняли последствия аварии всю ночь и продолжают это делать до сих пор.

Аварию зафиксировали уличные камеры наблюдения: автобус влетает в кроссовер, тащит его несколько метров, сносит толпу пешеходов и врезается в забор храма.

— Автобус ехал на мигающий зеленый. Он дал газ, а у того уже зеленый был.

Пешеходы пытались избежать столкновения — бросились в разные стороны, когда заметили, что автобус едет прямо на них. Кто-то чудом успел увернуться, другие попали под колеса. Четыре человека погибли. Среди них — ребенок. Пострадавших медики забрали в больницу.

«Трое пострадавших — все пешеходы — сейчас госпитализированы в лечебное учреждение города Екатеринбурга. Состояние у всех средней тяжести», — сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Следствие уже установило: водитель устроился в транспортную компанию в марте. А до этого работал в Петербурге, где стал участником сразу шести ДТП.

— Я в начале думал это тормоз, я стоял. А это был газ. Я сам чувствую, куда-то еду. Тормоз нажал.

В автобусе было 11 пассажиров. Никто из них не пострадал. Известно, что перевозку осуществляла компания «АВТО-НОМ». По нашим данным, проверяющие фиксировали там множество нарушений. Водителям не давали отдыхать положенные 12 часов между сменами, медосмотры оформляли с ошибками, техобслуживание и инструктажи проводили с нарушениями.

У «АВТО-НОМА» также отсутствуют документы, подтверждающие проведение анализов у сотрудников, склонных к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Сразу после аварии директор компании провел беседу с остальными водителями.

— Начальник что говорит? Всегда ругается: «Медленно езжайте. Друг другу уступайте».

Эти наставления, похоже, мало волнуют водителей. Екатеринбуржцы неоднократно судились с перевозчиком, просили возместить ущерб от ДТП и компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

— Они, во-первых, между собой соревнуются.

— Кто первый приедет?

— Ну типа да, с другими автобусами. Ты упасть просто можешь, пока они сюда заезжают.

Одно из последних происшествий случилось на остановке «Авангард». По словам очевидцев, водитель автобуса зажал пенсионерку в дверях и протащил несколько метров.

— Он даже не посмотрел, вышла она или нет. Она, видимо, зацепилась. А он дверь захлопнул и поехал. Она упала.

И вот первые результаты расследования трагедии: уже установлено, что водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и тем самым спровоцировал сначала столкновение с машиной, а потом и наезд на людей. Уголовное дело возбуждено также и в отношении руководителя компании-перевозчика.

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