Умеющая ходить по суше рыба с большой пастью напугала американцев

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Существо крайне прожорливо.

На территории штата Нью-Йорк в США впервые заметили змееголова, известного, как «рыба-франкенштейн». Об этом пишет New York Post.

Змееголов умеет ползать по суше и имеет огромную пасть. Он крайне прожорлив и запихивает в свою пасть все, что попадается на пути. Согласно законам штата, рыбаки обязаны убивать их на месте, как только увидят, и сразу сообщать в контролирующие организации.

Сотрудница департамента охраны природы штата Нью-Йорк Хайди О’Риордан отметила, что в Нью-Йорке у этих существ нет естественных врагов — они являются инвазивным видом (завоевывающим территорию силой). Также они способны дышать воздухом и могут перебираться из одного водоема в другой по суше.

Власти предполагают, что змееголов мог попасть в Лили-Понд из чьего-то аквариума. Ответственные организации уже принимают меры по защите от морского захватчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выжить при встрече с морским хищником.

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