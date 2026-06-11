Песков: возвращение Roblox в Россию— пример для зарубежных сервисов

Фото: © РИА Новости/Александр Щербак

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Пресс-секретарь президента указал, что двери открыты всем, кто чтит законы страны.

История с разблокировкой игровой платформы Roblox наглядно доказывает, что любой иностранный онлайн-сервис способен возобновить работу в РФ, если согласится действовать в правовом поле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«История с „Роблоксом“ четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов», — подчеркнул Песков.

Ранее популярная платформа стала доступна россиянам в полном объеме после того, как Минцифры и Роскомнадзор получили от компании-разработчика гарантии соблюдения российского законодательства. В ведомствах пояснили, что корпорация признала неэффективность прежних механизмов фильтрации контента, который угрожал здоровью и жизни несовершеннолетних. Разработчики обязались внедрить новые алгоритмы, исключающие появление запрещенных материалов.

Первой о полном снятии ограничений с Roblox сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, платформа полностью соответствует требованиям безопасности.

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