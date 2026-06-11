Бриллианты на клыках: Киркоров готовится к новому преображению

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Стоматолог установит звезде голливудские виниры, два из которых инкрустируют драгоценными камнями.

Народный артист России Филипп Киркоров затеял новое преображение, решив сделать голливудскую улыбку. Об этом рассказал его лечащий врач-стоматолог Глеб Пекли в социальных сетях.

«Сегодня пришел особенный гость, мой друг Филипп Киркоров, для того, чтобы сделать себе улыбку мечты. Королю важно сиять, и запрос у него на голливудскую улыбку, но с изюминкой… Два бриллиантовых винира на клыках», — сообщил доктор.

На первом этапе медик провел полную диагностику прикуса и функций суставов артиста. Он выразил уверенность, что король российской эстрады будет сиять еще ярче, когда работа будет завершена.

«Уверен, что у нас получится отличный результат, и король будет сиять еще ярче», — заключил Пекли.

Стоматологическое преображение — лишь часть масштабного обновления имиджа певца. Накануне в сети активно обсуждали изменившуюся форму его носа. На церемонии вручения премии «ТЭФИ-2026»

«А ты что, только что услышала? У меня не было носа. Зато теперь смотрите, какой курносый, классный», — Киркоров с иронией ответил на расспросы.

Таким образом он фактически подтвердил ринопластику, хотя ранее сердился на подобные предположения. Более того, ранее Филипп Киркоров называл себя лучшим творением пластического хирурга Тимура Хайдарова и признавался, что стремится выглядеть так же молодо, как 30 лет назад.

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