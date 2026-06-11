Овсянка, авокадо и даже фастфуд: что едят члены британской королевской семьи

Mirror: Кейт Миддлтон ест авокадо каждый день для здоровья кожи

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Несмотря на высокий статус, их повседневное меню оказывается гораздо проще, чем можно было бы ожидать.

Королевские дворцы ассоциируются с роскошными банкетами и изысканными блюдами. Однако в повседневной жизни многие представители британской монархии предпочитают довольно простую еду. Некоторые из них годами не изменяют своим любимым завтракам, считая их полезными для здоровья и хорошего самочувствия.

В материале 5-tv.ru рассказали, что едят королева Камилла и принцесса Кейт, а также о рационе покойной королевы Елизаветы II.

Королева Камилла начинает день с овсянки

По данным Mirror, королева Камилла уже много лет остается верна одному и тому же завтраку — овсяной каше.

Эксперты отмечают, что овес богат растворимой клетчаткой бета-глюканом, которая помогает снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, овсянка надолго дает чувство сытости и помогает избежать резких скачков сахара в крови. Несмотря на доступность самых разнообразных блюд, именно этот простой завтрак остается фаворитом супруги короля Карла III.

Принцесса Кейт каждый день ест авокадо

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон давно известна своим вниманием к здоровому образу жизни. Согласно Mirror, одним из ее любимых продуктов является авокадо. Кейт регулярно включает его в свой рацион и нередко начинает день именно с него.

Диетологи называют авокадо настоящим суперфудом. Он содержит полезные мононенасыщенные жиры, витамин Е и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье кожи.

Кроме того, принцесса любит фруктовые смузи. Сообщается, что в их состав могут входить ягоды, шпинат, капуста кейл и другие продукты, богатые витаминами.

Также Кейт признавалась в своей любви к папайе. Этот фрукт считается одним из самых полезных, зачастую превосходя по содержанию витаминов такие популярные продукты, как яблоки и апельсины.

Один небольшой плод содержит множество важных витаминов, включая витамин С, а также значительное количество витамина А, фолиевой кислоты и калия.

Одной из ключевых особенностей папайи является высокое содержание протеолитических ферментов, включая папаин и химопапаин. Эти ферменты хорошо известны своей способностью расщеплять белковые цепи, что способствует пищеварению и облегчает такие распространенные проблемы, как вздутие живота, запор и несварение.

Также в ряде публикаций СМИ появлялась информация, что Кейт любит сыроедение.

Кроме этого, принцесса Уэльская ежедневно ест ягоды, особенно чернику. Специалисты связывают популярность этой привычки с высоким содержанием антиоксидантов. Чернику часто называют одной из самых полезных ягод для поддержания здоровья сосудов, мозга и кожи.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление ягод действительно может способствовать снижению воспалительных процессов в организме и поддержанию общего тонуса.

Елизавета II любила простые завтраки

Покойная королева Елизавета II тоже не была поклонницей сложных утренних блюд. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал, что монарх предпочитала начинать день с хлопьев.

Одним из ее любимых завтраков были хлопья с фруктами. Иногда королева выбирала тост с джемом или мармеладом. Также известно, что Елизавета II любила чай и часто начинала утро именно с чашки чая и легкого перекуса.

Принц Филипп: любил готовить сам

Принц Филипп, в отличие от многих членов семьи, действительно интересовался готовкой. Бывшие сотрудники дворца рассказывали, что он мог сам приготовить завтрак или пожарить барбекю на отдыхе.

Принцы Уильям и Гарри: простая еда из детства

Бывший королевский шеф Даррен Макгрейди также рассказывал, что в детстве принцы Уильям и Гарри любили простую домашнюю еду.

Одним из их любимых блюд был cottage pie — мясная запеканка с картофельным пюре. Также Макгрейди вспоминал, что принцесса Диана иногда водила сыновей в McDonald’s.

Меган Маркл: авокадо-тост и домашняя кухня

Меган Маркл еще до брака с принцем Гарри была известна как любительница домашней еды. Vogue писал, что одним из ее фирменных блюд считается авокадо-тост.

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