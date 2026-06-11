Пожар в обстрелянном ВСУ здании панорамы «Оборона Севастополя» потушили

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Из музея вынесли несколько обгоревших частей полотна.

Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщили в местном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

«Пожар в здании Панорамы „Оборона Севастополя 1854–1855 годов“ ликвидировал городской пожарно‐спасательный гарнизон», — написала пресс-служба ведомства.

Тушение велось при повышенном задымлении и в сложной планировке музейного здания. Спасателям удалось вынести несколько частей полотна знаменитой севастопольской панорамы — к сожалению, они получили значительные повреждения от огня и жара. Жертв и раненых нет.

Пламя бушевало на площади 600 квадратных метров. Его потушили в 08:00 11 июня. В тушении участвовали 83 человека и 22 единицы техники, включая 36 специалистов и 11 автомобилей от МЧС РФ.

Ранее объективный контроль в зоне обстрела показал, что он был преднамеренным. ВСУ ударили по панораме «Оборона Севастополя» как по символу героизма русского народа.

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