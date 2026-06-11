Уральский Стоунхендж: что скрывают каменные великаны плато Маньпупунера

Фото: © РИА Новости/Юрий Лушин

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Добраться до достопримечательности непросто даже сейчас.

На одном из самых труднодоступных плато России уже миллионы лет возвышаются семь гигантских каменных столбов высотой с многоэтажный дом. Издалека они напоминают окаменевших великанов или древних идолов.

Местные жители веками считали это место священным, а ученые до сих пор называют его одним из самых удивительных геологических памятников страны. Что скрывается за тайной плато Маньпупунер и кто на самом деле создал каменных исполинов? Рассказали в материале 5-tv.ru.

Каменные великаны среди тайги

Столбы выветривания Маньпупунера расположены в Республике Коми на территории Печоро-Илычского заповедника. Семь каменных останцев достигают высоты от 30 до 42 метров и возвышаются посреди безлюдного плато.

Из-за необычной формы каждый столб выглядит по-своему. Один напоминает перевернутую бутылку, другой — гигантскую фигуру человека, третий похож на голову животного.

Сегодня это одно из семи чудес России и одна из самых известных природных достопримечательностей Урала.

Легенда об окаменевших великанах

Для народа манси это место было священным задолго до появления ученых и туристов. Согласно одной из легенд, когда-то на земли манси напали шесть великанов-самоедов. Они хотели уничтожить племя и похитить красавицу Аим. В погоню за ними отправился шаман.

Увидев священные Уральские горы, шаман поднял магический бубен и произнес заклинание. В тот же миг великаны превратились в камень. Так на плато появились семь исполинов, которые стоят там до сих пор.

Из-за этой легенды манси долго избегали посещения Маньпупунера без особой необходимости.

Что говорит наука

Ученые предлагают гораздо менее мистическое объяснение.

Около 200 миллионов лет назад на месте плато находились высокие горы. Они состояли из пород разной прочности. Более мягкие породы постепенно разрушались под воздействием дождя, ветра, снега и перепадов температуры.

Этот процесс называется выветриванием. Самые прочные участки пород оказались устойчивее остальных и сохранились до наших дней в виде гигантских каменных столбов.

Фактически останцы Маньпупунера — это последние уцелевшие фрагменты древнего горного массива.

Почему столбы выглядят так странно

Форма каждого каменного великана менялась миллионы лет. Ветер, мороз и осадки действовали на породы неравномерно. Поэтому одни участки разрушались быстрее, другие оставались нетронутыми.

Из-за этого некоторые столбы сужаются к основанию, а другие выглядят так, словно сложены из отдельных каменных блоков.

Геологи считают, что процесс продолжается и сегодня, хотя изменения происходят настолько медленно, что заметить их невозможно.

Одно из самых труднодоступных мест России

Добраться до плато непросто даже сейчас. Ближайших дорог рядом нет. Туристы обычно попадают сюда пешком по многодневным маршрутам, на вертолете или зимой на снегоходах.

Именно удаленность помогла сохранить Маньпупунер практически в первозданном виде.

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