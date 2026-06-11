Фото: Сорокин Донат/ТАСС

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Двоим раненым госпитализация не потребовалась.

Число пострадавших при ДТП в центре Екатеринбурга выросло до пяти человек, двоим госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области.

В региональном отделении МВД уточнили, что шофер автобуса был трезв. На него, а также на директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге автобус врезался в легковой автомобиль и вылетел на тротуар, протаранив толпу пешеходов и врезавшись в церковь. Погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Водитель Икром Камраев позже заявил, что потерял сознание. При расследовании ДТП выяснилось, что сотрудников транспортного предприятия лишали отдыха между выходами на работу, допускали ошибки при оформлении медосмотров, проведении технических осмотров автобусов и инструктажей персонала. Также компания не предоставила свидетельства о тестировании шоферов на употребление спиртного и наркотических веществ.

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