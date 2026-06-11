Популярные препараты от мигрени связали с риском выкидыша: что выяснили ученые

Daily Mail: препараты от мигрени могут вызвать выкидыш

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все дело в белке CGRP.

Лекарства нового поколения для лечения мигрени, которые в последние годы стали настоящим прорывом в неврологии, могут представлять опасность для беременных женщин. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на международное исследование.

Речь идет о препаратах, воздействующих на белок CGRP (кальцитонин-ген-связанный пептид). Эти средства широко используются для профилактики и лечения мигрени и считаются одними из самых эффективных на сегодняшний день.

Какие препараты изучали

В исследовании анализировались данные о лекарствах из группы ингибиторов CGRP, включая моноклональные антитела и некоторые современные препараты для купирования приступов мигрени.

Именно эти средства в последние годы активно назначаются пациентам, страдающим хроническими головными болями.

Что обнаружили ученые

Исследователи изучили сообщения о нежелательных явлениях во время беременности и пришли к выводу, что применение препаратов, влияющих на систему CGRP, может быть связано с повышенным риском потери беременности.

Кроме того, ученые обратили внимание на возможную связь между приемом таких лекарств и рядом других осложнений беременности.

При этом авторы работы подчеркивают: исследование выявило именно статистическую связь, а не доказало прямую причинно-следственную зависимость.

Почему это может происходить

Белок CGRP играет важную роль не только в развитии мигрени, но и в работе кровеносных сосудов.

Во время беременности он участвует в регуляции кровотока между организмом матери и плодом, помогает сосудам адаптироваться к повышенной нагрузке и способствует нормальному развитию беременности.

Специалисты предполагают, что вмешательство в эту систему теоретически может повлиять на процессы, необходимые для вынашивания ребенка.

Что это значит для женщин

Эксперты подчеркивают: результаты исследования не означают, что всем пациенткам нужно срочно прекращать лечение.

Однако женщинам, которые планируют беременность, уже беременны или только подозревают беременность, следует обязательно обсудить прием препаратов от мигрени со своим лечащим врачом.

Самостоятельно отменять назначенную терапию также не рекомендуется.

Почему нужны дополнительные исследования

Авторы работы отмечают, что данные о безопасности новых противомигренозных препаратов во время беременности пока остаются ограниченными.

Это связано с тем, что беременные женщины редко включаются в клинические испытания лекарств, поэтому информация о возможных рисках накапливается постепенно уже после выхода препаратов на рынок.

Ученые считают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные наблюдения и более масштабные исследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.