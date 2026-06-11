Жертвами взрыва на юге Китая стали семь человек

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Органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В результате мощного взрыва, который прогремел на юге КНР, погибли семь человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился ночью 11 июня в поселке Синъань в Гуанси-Чжуанском автономном районе. К месту происшествия прибыли спасательные бригады.

Полиция сразу исключило версию о том, что взрыв произошел из-за утечки трубопроводного газа. Органы продолжают выяснять точные причины и обстоятельства трагедии.

В агентстве заявили, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал о серии взрывов и последующем пожаре на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед в Кизилюртовском районе Дагестана. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Инцидент лишил газа несколько районов республики. В результате инцидента пострадал один человек. Власти эвакуировали граждан, чьи дома стояли возле горящего объекта. Мощность взрыва ощутили жители соседних населенных пунктов.

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