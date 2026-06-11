Сотрудники ТЦК схватили жителя Одессы на пороге его дома

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yulii Zozulia; 5-tv.ru

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Мужчина пытался защититься с помощью газового баллончика.

В Одессе местный житель попал в засаду ТЦК буквально на пороге своего дома. Во дворе его поджидали сразу пятеро силовиков. Мобилизованный пытался защититься при помощи газового баллончика.

На Западной Украине пытаются укрепить отряды штурмовиков за счет мобилизации священнослужителей канонической православной церкви.

На этот раз силовики пришли за клириком Хмельницкой епархии. ТЦК не смутило даже то, что протоиерей воспитывает пятерых детей.

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