В Екатеринбурге проверяют всех перевозчиков после смертельного ДТП у храма

Фото, видео: Сорокин Донат/ТАСС; 5-tv.ru

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Под колесами рейсового автобуса погибли четыре человека.

Последние данные о страшной аварии в центре Екатеринбурга, где под колесами рейсового автобуса погибли четыре человека. Выяснилось, что пассажиры уже не раз жаловались на перевозчика, чей автобус устроил смертельное ДТП. Грубость водителей, проезд остановок, неработающие терминалы и антисанитария — лишь часть претензий.

После трагедии власти поручили немедленно проверить всех перевозчиков, насколько добросовестно те проводят медосмотр и следят за состоянием транспорта. Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина передает из столицы Урала.

Центр Екатеринбурга. Водитель маршрутки теряет управление — влетает в кроссовер, тащит его несколько метров, сносит толпу пешеходов и врезается в забор храма.

— Видел, как машины раскидывало рикошетом. Автобус ехал по пешеходному тротуару, человек десять под себя замотал.

Четверо пешеходов погибли. Очевидцы пытались оказать пострадавшим первую помощь. Они же вызвали медиков.

«Я хотел помочь женщине, которая осталась жива, хотел ее поднять, но понял, что лучше не стоит», — рассказал очевидец.

Территорию, где произошло ДТП, оцепили. На месте работают сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, людей, на которых наехал автобус, эвакуировали почти сразу после происшествия. С водителем сейчас работают следователи.

Сразу после аварии он заявил, что плохо себя чувствовал.

— Я хотел успеть. Потом у меня голова заболела. Глаза ничего не видели. Я нажал на тормоз. А это был не тормоз, а газ, похоже, я думаю Я не знаю.

Автобус до сих пор стоит на территории храма. Там сейчас проводятся следственные действия. У машины как минимум разбиты лобовое стекло и капот. Также повреждено ограждение храма.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Вероятно, в ближайшее время водителю автобуса изберут меру пресечения.

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