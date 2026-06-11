Иран атаковал дронами пятый флот ВМС США в Бахрейне

Фото: www.globallookpress.com/Majid Asgaripour

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Тегеран также ударил по другим американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Армия Ирана нанесла удар по силам Пятого флота США, который базируется в Бахрейне. Об этом сообщает гостелекомпания исламской республики IRIB.

«После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот военно-морских сил США в Бахрейне подвергся атакам», — говорится в заявлении.

Удары осуществлялись с использованием беспилотников. Телекомпания подчеркнула, что атаке подверглись основные объекты, в том числе коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы Patriot.

Кроме того, иранские СМИ заявили об ударах по другим американским объектам на Ближнем Востоке. В частности, были совершены атаки на базу «Аль-Харир» в иракском Курдистане и корабли и катер в Ормузском проливе.

Атака США на Иран

Вашингтон в ночь на 11 июня объявил о начале новой атаке на Иран. Под ударами оказались военные объекты в нескольких городах исламской республики. В ответ Тегеран сообщил о закрытии Ормузского пролива для всех судов.

Ранее 5-tv.ru писал о бое между иранскими и американскими военными в Персидском заливе.

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