Иран атаковал дронами пятый флот ВМС США в Бахрейне
Фото: www.globallookpress.com/Majid Asgaripour
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Тегеран также ударил по другим американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Армия Ирана нанесла удар по силам Пятого флота США, который базируется в Бахрейне. Об этом сообщает гостелекомпания исламской республики IRIB.
«После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот военно-морских сил США в Бахрейне подвергся атакам», — говорится в заявлении.
Удары осуществлялись с использованием беспилотников. Телекомпания подчеркнула, что атаке подверглись основные объекты, в том числе коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы Patriot.
Кроме того, иранские СМИ заявили об ударах по другим американским объектам на Ближнем Востоке. В частности, были совершены атаки на базу «Аль-Харир» в иракском Курдистане и корабли и катер в Ормузском проливе.
Атака США на Иран
Вашингтон в ночь на 11 июня объявил о начале новой атаке на Иран. Под ударами оказались военные объекты в нескольких городах исламской республики. В ответ Тегеран сообщил о закрытии Ормузского пролива для всех судов.
Ранее 5-tv.ru писал о бое между иранскими и американскими военными в Персидском заливе.
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