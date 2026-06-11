Показ нового «Буратино» с успехом прошел на фестивале российского кино в Сербии

Фото, видео: Национальная Медиа Группа; 5-tv.ru

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Мероприятие вызвало огромный интерес среди жителей страны.

В Сербии 9 июня стартовал фестиваль российского кино. На нем уже представили новую экранизацию известной сказки «Буратино», которую высоко оценили собравшиеся зрители.

Сеанс прошел в Русском доме в Белграде. Киноработу показали на русском языке с сербскими субтитрами. На мероприятии также присутствовал режиссер фильма Игорь Волошин, который после просмотра пообщался с гостями.

«Замахиваясь на то, чтобы под этим названием сделать что-то другое, новое после абсолютного хита всех времен и народов, риск и у продюсеров был, и у других создателей, но не у меня точно, потому что я хотел рассказать свою историю», — сказал создатель картины.

Фестиваль вызвал огромный интерес среди местных жителей. Одна из зрительниц, посетившая кинопоказ вместе со своими детьми, выделила современный подход и грамотную работу с главными героями.

«Фильм действительно фантастический. Он сделан очень современно, с использованием новых технических возможностей. Все выполнено на высочайшем уровне и очень красиво оформлено. Особенно впечатляют персонажи. Причем не только главный герой — внимание уделано каждому персонажу», — подчеркнула она.

Фильм «Буратино», снятый при участии Национальной Медиа Группы, показан в рамках фестиваля российского кино в Сербии, который продлится до 30 июня. Смотр охватит сразу десять городов страны. Организатором выступает РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ.

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