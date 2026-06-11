В соборе Саграда Фамилия в Барселоне прошла первая служба

Фото, видео: Reuters/Horaci Garcia; 5-tv.ru

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При этом строительные работы в храме все еще не завершены.

Так может не случайно испанцы 144 года тянули с открытием собора Саграда Фамилия? Именно с ним связана легенда про конец света, который случится, когда храм достроят. И вот сегодня это произошло. Можно ли считать это европейским концом света, не нам решать. Но от знаменитого собора святого семейства убрали строительные леса, а папа Римский провел первую мессу. От стен самого известного долгостроя в мире из Барселоны — Михаил Блохин.

Кажется, будто не только вся Барселона, но и весь католический мир собрался здесь, чтобы стать свидетелями момента, когда папа Римский торжественно освятит 18-ю башню Саграда Фамилия. По официальным данным, здесь восемь тысяч участников и шесть тысяч сотрудников полиции. По ощущениям — гораздо больше.

Пока папа проезжал по перекрытым улицам, ему передавали письма и поднимали к нему младенцев. За последние сутки понтифик благословил как минимум 100 малышей. А за право сидеть в первом ряду на мессе люди были готовы отдавать по 500 евро.

«Я живу здесь с 16 лет, и я наблюдала за тем, как росла базилика вместе со мной. Когда я приехала, было только четыре башни, а сейчас уже 18», — сказала местная жительница Бланка Мигель.

Возведение последней, центральной, самой главной, 18-й башни завершили в этом феврале. Это не конец 144-летней стройки — остались некоторые детали, но основные работы завершены. Сама базилика уже освящена, это действующий храм и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Церемония с участием папы — символический жест, чтобы отпраздновать окончательное оформление образа барселонского храма.

У Саграда Фамилия папу встречают испанские король и королева. На специальном макете незрячая 13-летняя Валентина объясняет устройство башни Иисуса Христа. Дальше папа молится перед могилой Антонио Гауди и приступает к самой торжественной части — мессе на испанском, каталонском и латыни.

Первый камень в основании базилики в 1888 году был заложен во времена понтифика папы Льва XIII. Лев XIV проводит торжественную мессу спустя 144 года, в день смерти Антонио Гауди.

Каталонский архитектор Антонио Гауди посвятил Саграда Фамилия 43 года. После смерти творца базилику продолжили возводить по его проекту. Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире — 172 с половиной метра. С половиной — для того, чтобы остаться ниже творения божественного — барселонской горы Монтжуик.

«Если бы Гауди мог увидеть Башню Иисуса Христа, возвышающуюся над всем городом, видимую из любой точки Барселоны, сияющую днем и ночью, он был бы по-настоящему счастлив. Но это было бы не чувство гордости, а счастье ребенка, который видит: через его руки удалось создать нечто, что переживет его самого», — сказала архитектор и эксперт по работам Гауди Кьяра Курти.

Для многих католиков Гауди — человек, для которого строительство Саграда Фамилия стало религиозной миссией. Испанская церковь настаивает на причислении архитектора к лику святых. Учитывая, насколько лояльным стал Ватикан в этом вопросе, все возможно.

В католической церкви уже появился первый кибер-апостол — подросток из поколения миллениалов, умерший от онкологии. Так что вполне вероятно, что к лику святых причислят и гения каталонского модернизма.

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