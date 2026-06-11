«Без этого никак в этом деле»: каким был Герой России Очир-Горяев

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Он общался просто, без излишних формальностей, но не только этим располагал к себе.

В Калмыкии простились с героем России Нараном Очир-Горяевым. Он погиб при выполнении боевого задания.

Многие из тех, кто пришел на траурную церемонию, не были знакомы с Нараном лично. Но вся страна знала о его подвигах. Соледар, освобождение Северска, еще десятки сложнейших операций. Обычный автоинспектор в самом начале СВО пошел на фронт добровольцем и не бросал своих до последнего.

Похоронили героя на родине, в Элисте. Церемония прошла по традиционному обряду. Молебен провели священнослужители из Центрального буддийского храма города. Затем процессия с гробом, согласно калмыцкому обычаю, двинулась по улицам города по ходу солнца. Официальное прощание — в центре Элисты. В Калмыкии имя Нарана Очир-Горяева было у многих на слуху.

Бесстрашный военный после взятия города Северска вышел на прямую линию с Путиным, и после этого его узнала вся страна. Его рота во время этой операции отбила у врага более 80 зданий и уничтожила 36 опорных пунктов. Это стало абсолютным рекордом среди штурмовых подразделений. Он и после этого был в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения. Там и погиб несколько дней назад.

«При возможности на полигоне, когда бывает, передаю постоянно опыт. Рассказываю, как брали, что надо, как делать правильно, чтобы выжить и выполнить боевую задачу. Без этого никак», — рассказывал он.

После Северска президент лично наградил его Звездой Героя России, но на кадрах он простой, без каких-либо манер, присущих людям, прославившимся на всю Россию.

«Появились сразу звонки со всей страны, поздравляют. Было очень приятно тогда. Все гордились. Особенно с малой родины все пишут», — сообщал Очир-Горяев.

Его семья жила скромно, сам он начинал службу в силовых структурах сотрудником Госавтоинспекции. На войну отправился добровольцем в 2022 году, и этот добровольческий дух присутствовал в нем всегда. Сослуживцы рассказали, что Очир-Горяев специально выискивал сложные задачи для решения и тщательно подходил к планированию боевой работы.

«Он минимизировал потери в своей роте и выполнил все задачи, поставленные ему. Человек вникал в любой, даже самый мелкий вопрос. Без этого никак в этом деле», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Бурый.

Коллеги по службе из группировки войск «Юг» отметили: он общался максимально просто, без излишних формальностей, и этим располагал к себе.

«Мы с ним часто обсуждали тему семьи, дома. Как было бы хорошо проводить больше времени со своими детьми. Насколько мне известно, у него их четверо. Поэтому на каких-то вот таких жизненных темах мы с ним и сдружились», — сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Таран.

Многим он запомнился как обычный человек, который мечтал вернуться к своей семье и детям. Но должность и работа обязывали оставаться в бою.