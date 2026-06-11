Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

Фото: Reuters/Stringer

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Через пролив не могут пройти любые суда, в том числе торговые и нефтяные танкеры.

Проход для всех кораблей через Ормузский пролив закрыт на фоне новых ударов США по Ирану. Об этом сообщили в центральном штабе военного командования Вооруженных Сил исламской республики «Хатам аль-Анбия».

В организации подчеркнули, что меры приняты «из-за отсутствия безопасности в регионе». Введенные ограничения касаются любых типов судов, в том числе торговых кораблей и нефтяных танкеров.

В штабе также предупредили, что иранские военные нанесут удары по судам, которые попытаются пройти через пролив. В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об обстрелах двух кораблей.

Удары США по Ирану

В ночь на 11 июня американские военные начали наносить новые удары по территории Ирана. США атакуют военные объекты исламской республики. Взрывы слышны в нескольких южных городах, а также на островах Кешм и Хенгам.

В Тегеране заявили, что военные силы страны приведены в полную боевую готовность и намерены ответить на действия США. Иранские СМИ добавили, что Вооруженные силы страны ударят по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Персидском заливе завязались бои между военными двух стран.

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