Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива
Фото: Reuters/Stringer
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Через пролив не могут пройти любые суда, в том числе торговые и нефтяные танкеры.
Проход для всех кораблей через Ормузский пролив закрыт на фоне новых ударов США по Ирану. Об этом сообщили в центральном штабе военного командования Вооруженных Сил исламской республики «Хатам аль-Анбия».
В организации подчеркнули, что меры приняты «из-за отсутствия безопасности в регионе». Введенные ограничения касаются любых типов судов, в том числе торговых кораблей и нефтяных танкеров.
В штабе также предупредили, что иранские военные нанесут удары по судам, которые попытаются пройти через пролив. В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об обстрелах двух кораблей.
Удары США по Ирану
В ночь на 11 июня американские военные начали наносить новые удары по территории Ирана. США атакуют военные объекты исламской республики. Взрывы слышны в нескольких южных городах, а также на островах Кешм и Хенгам.
В Тегеране заявили, что военные силы страны приведены в полную боевую готовность и намерены ответить на действия США. Иранские СМИ добавили, что Вооруженные силы страны ударят по американским базам на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Персидском заливе завязались бои между военными двух стран.
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