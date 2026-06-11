Волонтеры рассказали об останках, обнаруженных на месте поисков Усольцевых

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Операция проходит с применением беспилотника и нейросети.

В Красноярском крае на месте поисков семьи Усольцевых волонтеры нашли костные останки. Подробности в беседе с ТАСС раскрыли в добровольческом спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В организации отметили, что во время недавних поисковых работ использовался беспилотник, который сделал несколько снимков для создания точных карт местности. К такому методу отряд решил прибегнуть из-за сложных и труднодоступных участков Кутурчинского Белогорья.

Сделанные с воздуха фотографии обрабатывались нейросетью. В «ЛизаАлерт» подчеркнули, что найденные на снимках костные фрагменты, принадлежали животному.

«В первые дни июньского выезда были проверены точки, отмеченные алгоритмом как потенциально значимые. Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения», — заявили в отряде.

Что известно об исчезновении Усольцевых

Семья Усольцевых в конце сентября 2025 года отправилась в поход к горе Буратинка на несколько дней и пропали. После того, с путешественниками оборвалась связь, их родственники подняли тревогу.

Сразу после этого в Красноярском крае начались масштабные поиски, которые продолжаются до сих пор. Полицейские и волонтеры прошли десятки километров, однако операция по нахождению семьи не увенчалась успехом.

Участники поисковых работ также подчеркивают, что из-за появления в районе хищных животных ситуация осложнилась.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении медвежьих следов на месте исчезновения Усольцевых.

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