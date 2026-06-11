В США пообещали сильный удар по Ирану в ближайшие часы

Фото: Reuters/Jason Reed

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В Пентагоне заявили, что атака будет «мощной и четкой».

США совершат атаку на Иран в ближайшие часы. Об этом в разговоре с журналистами сообщил руководитель Пентагона Пит Хегсет.

Он отметил, что Центральное командование американских ВС (ЦЕНТКОМ) планирует ударить по объектам критической инфраструктуры исламской республики. По его словам, атака на Иран будет «мощной и четкой».

«Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану. И мы это сделаем», — сказал министр войны США.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон готов заключить сделку с Тегераном. При этом глава ведомства добавил, что Иран должен принять соглашение, если не хочет новых ударов США по своей территории.

В свою очередь, иранский портал Tasnim сообщил, что военные силы ИРИ находятся в полной боевой готовности на случай возможной атаки Соединенных Штатов.

США в ночь на среду совершили серию атак на военные объекты на территории Ирана. По словам американского лидера Дональда Трампа, действия американских военных стали ответом на сбитый вертолет над Ормузским проливом. Тегеран отреагировал на это ударами по военному флоту США в Бахрейне.

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