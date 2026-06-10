Автобус после смертельного ДТП остался внутри храма в Екатеринбурге

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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На месте аварии продолжают работать следователи, водителя общественного транспорта допрашивают.

Пассажирский автобус, ставший участником смертельного ДТП в центре Екатеринбурга, по-прежнему находится на территории храма, где продолжаются следственные действия. Об этом сообщила 5-tv.ru корреспондент Анастасия Раздобарина.

«У машины разбиты как минимум капот и лобовое стекло, также повреждено ограждение храма», — рассказала она.

Ранее по факту ДТП возбудили уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, расследование ведется по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, авария произошла после столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля. После удара автобус выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на пешеходов и врезался в здание храма. В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Установлено, что автобус следовал по маршруту № 81 «Авангард — 17-я Мехколонна». В момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров. Никто из них не получил травм. За рулем автобуса находился 48-летний водитель. Легковым автомобилем Lifan управлял 21-летний мужчина, водительский стаж которого составляет два года.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что трое пострадавших, которых доставили в медицинские учреждения после аварии, находятся в сознании. Им оказывают необходимую помощь.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области сообщили, что в настоящее время водителя автобуса допрашивают.

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