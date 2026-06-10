Путин разрешил ЦБ РФ и Сбербанку самостоятельно сбивать дроны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Ранее таким правом обладали сотрудники силовых структур и ведомств.

Центробанк России, Сбербанк и учреждения специальной почтовой связи получили право самостоятельно сбивать вражеские дроны при атаках на объекты. Новый закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на официальном сайте правовых актов и уже вступил в силу. Организациям разрешили уничтожать летательные аппараты, включая подводные и надводные, без ожидания действий профильных служб.

Мера принята для защиты финансовых объектов на фоне роста диверсий и терактов с применением БПЛА. До этого такими возможностями обладали только представители силовых структур и ведомств, а также военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РБК отметил, сотрудникам организаций для борьбы с летательными аппаратами выдадут оружие. При этом предприятия будут приобретать необходимые средства за свой счет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о скорой публикации адресов производств беспилотников для киевского режима в Канаде.

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