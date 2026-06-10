Захарова предложила купить сотрудникам ЮНЕСКО билеты в Севастополь на место атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Ее возмутила пассивная реакция международной организации на удар по музею.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за пассивную реакцию на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом дипломат написала в своем официальном Telegram-канале.

Поводом для резкого ответа стало заявление пресс-службы международной организации, в котором сотрудники выразили обеспокоенность разрушением исторического объекта, но сослались на отсутствие доступа к региону.

«Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить „сотрудникам секретариата“. Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск. Пусть посмотрят своими глазами на следы чудовищных преступлений нелюдей», — заявила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вражеский беспилотник прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Огонь мгновенно распространился по зданию, а прибывшие на место спасатели присвоили пожару наивысший, четвертый ранг сложности. В результате атаки здание практически полностью выгорело, также известно, что в огне погибла значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» живописца Франца Рубо.

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