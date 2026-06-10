Праздничная мозаика четверга: памятные даты и традиции России и мира

Фото: 5-tv.ru

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В этот день отмечается ряд церковных, социальных и международных событий, связанных с историей, природой и культурным наследием.

В четверг, 11 июня 2026 года, в России и за ее пределами отмечается ряд религиозных, общественных и международных дат, связанных с историей, природой и культурой. О праздниках рассказало агентство URA.RU.

В православной традиции 11 июня вспоминают великомученицу Феодосию Константинопольскую, пострадавшую в период иконоборческих гонений при императоре Льве Исавре. За открытое исповедание веры она была арестована и погибла от побоев, а место ее погребения, по преданию, стало источником исцелений.

Также в этот день чтят святителя Луку (Войно-Ясенецкого) — хирурга и архиепископа, совмещавшего научную деятельность с пастырским служением и продолжавшего врачебную практику даже после потери зрения.

Отдельно отмечается праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных», обретенной в XIX веке в Брянской губернии и прославившейся чудесами, включая мироточение списков образа.

В народном календаре дата известна как Феодосия Колосяница. В это время начиналось активное колошение ржи, а крестьяне проводили обряды, связанные с урожаем, выпечкой хлеба и уходом за скотом. Считалось, что утренняя роса укрепляет здоровье, а порядок в доме привлекает достаток. При этом сватовство, дальние поездки и прием незваных гостей старались исключать, чтобы избежать неудач.

Среди примет дня выделяли связь погоды и будущего урожая: возвращение пчел к ульям предвещало дождь, ясное небо — теплую осень, а активное колошение ржи — грибной сезон.

На государственном уровне в России отмечается День рассеянного склероза, учрежденный для привлечения внимания к заболеванию центральной нервной системы, требующему длительной терапии и поддержки пациентов.

Международная повестка включает День пиццы «Маргарита», Международный день игры, Всемирный день ягуара, День осведомленности о комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве, а также День Жака-Ива Кусто во Франции.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в России стартовала укороченная рабочая неделя. Поводом стало приближение одного из ключевых государственных праздников, который будет отмечаться 12 июня.

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