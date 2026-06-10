Гонки на моноколесах и сальто на багги: как прошел фестиваль «Мото Драйв 2026»

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

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Уже в июле на автодроме вновь организуют шоу.

Масштабный фестиваль «Мото Драйв 2026» прошел на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов спортивно-развлекательного мероприятия.

В течение двух дней на профессиональных трассах автодрома проводились спринтерские заезды чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, двухчасовая командная гонка на выносливость, а также этапы чемпионата и Первенства России по мотокроссу. Впервые в программу фестиваля вошли соревнования на моноколесах. Кроме того, площадка Центра Контраварийной Подготовки стала ареной Межрегиональных соревнований и Кубка России по фигурному управлению мотоциклом — мотоджимхане.

Для зрителей также подготовили экстремальное шоу с синхронными прыжками на квадроциклах через огненные кольца и обратным сальто на багги. Гости фестиваля могли не только посмотреть на редкую ретротехнику на выставке проекта «Автокультура», но и сами поучаствовать в заездах на регулярность движения по гоночной трассе.

Атмосферу праздника дополняли выступления кавер-групп, живого оркестра, DJ-сеты, а также концерт инди-рок-группы «Сироткин» и рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт. — Прим. ред.).

Фестиваль на этом не заканчивается, и уже 18 и 19 июля автодром примет следующее масштабное событие — «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026». Программа мероприятия включает выступление певицы Полины Гагариной, а также артиста Вани Дмитриенко, группы «Комната культуры», различные спортивные мероприятия и выставку ретроавтомобилей.

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