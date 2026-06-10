Любимова: Чурсина служила искусству с самоотдачей
Министр культуры Любимова назвала Чурсину выдающейся актрисой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Любимова отметила кинообразы Чурсиной, которые задавали планку мастерства.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в личном Telegram-канале выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Людмилы Чурсиной. Она назвала ее выдающейся артисткой, которая посвятила себя служению искусству.
В социальных сетях Любимова также написала, что Чурсина проявляла самоотдачу и любовь к делу, а ее редкое обаяние и особая чувственность подарили зрителям множество ярких ролей на сцене.
Министр особо отметила кинообразы артистки — казачку Дарью в драме «Донская повесть», Марфу в мелодраме «Журавушка», Анфису в «Угрюм-реке». По словам Любимовой, эти работы задавали высочайшую планку мастерства и любимы миллионами.
«Светлая память о Людмиле Алексеевне навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — написала Ольга Любимова.
Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. В окружении актрисы уточнили, что причиной стала онкология — с недугом она боролась около года. О смерти ранее сообщили в Театре Российской Армии, где Чурсина служила с 1984 года.
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