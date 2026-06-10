«Настоящий посол России»: Мария Захарова простилась с Людмилой Чурсиной

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Актрисе вручали Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне, ее работа в фильме «Журавушка» вызывала восхищение у зрителей за рубежом, а Голливуд предлагал контракт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Дипломат назвала актрису настоящим послом России и напомнила о ее вкладе в отечественное кино и театр в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, Чурсину знали далеко за пределами страны. Актрисе вручали Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне, ее работа в фильме «Журавушка» вызывала восхищение у зрителей за рубежом, а Голливуд предлагал ей контракт на десятки картин. Однако Чурсина от этого предложения отказалась и позднее признавалась, что не пожалела о своем решении.

«Я своей судьбой более чем довольна, не хочу другой», — привела слова актрисы Захарова.

Также она рассказала, что Чурсина представляла российское кино на международных фестивалях от Индии до Испании. Как подчеркнула Захарова, для этого требовался не только талант, но и сильный характер.

«На сцене, на экране, на фестивальных площадках она была настоящим послом России», — отметила официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что многие зрители узнавали страну именно благодаря таким артистам, как Чурсина. Сама же актриса до конца оставалась верна русскому театру и искусству.

Отдельно представитель МИД напомнила, что Чурсина была награждена орденом Дружбы народов за укрепление культурных связей. Однако главной наградой для артистки стала любовь зрителей.

В своем обращении Захарова также перечислила знаковые образы Чурсиной: казачка Дарью из «Донской повести», Анфиса из «Угрюм-реки», Любовь Яровая и Олеся по произведению Александра Куприна.

«Мы проживали их вместе с ней. Такой мы ее и запомним», — написала Захарова.

Дипломат выразила соболезнования родным и близким актрисы.

«Светлая память», — добавила Захарова.

Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет. Причиной ее смерти стала остановка сердца после продолжительной тяжелой болезни. До своего юбилея артистка не дожила один месяц.

За долгую карьеру Людмила Алексеевна Чурсина сыграла более 114 ролей в кино и на телевидении. В числе самых известных работ актрисы — «Долгая дорога в дюнах», «Адъютант его превосходительства», «Угрюм-река» и «Следствие ведут знатоки». Эти картины стали лишь частью ее большого творческого наследия.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, заслуженный артист РСФСР Александр Дик рассказал об уникальном качестве Чурсиной.

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