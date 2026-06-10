В Минцифры подтвердили возобновление доступа к Roblox в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Представители ведомства провели прямые консультации с владельцами платформы.

В Минцифры подтвердили, что игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. В ведомстве сообщили, что сервис выполнил требования российского законодательства, связанные с обеспечением безопасности пользователей.

Представители ведомства провели прямые консультации с владельцами платформы. Главной темой переговоров стала защита несовершеннолетних пользователей, которые составляют значительную часть аудитории Roblox.

После этого корпорация реализовала ряд дополнительных мер безопасности. Так, на платформе появился механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Также владельцы Roblox взяли на себя обязательство продолжать борьбу с распространением нежелательного контента.

«Roblox снова доступен пользователям в России», — подтвердили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что платформа полностью выполнила требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей. Особое внимание при этом уделялось детям и подросткам, которые активно используют сервис для игр и общения.

Roblox — глобальная игровая онлайн-платформа и метавселенная. На ней пользователи могут запускать миллионы мини-игр, созданных другими участниками, а также разрабатывать собственные проекты внутри сервиса.

Доступ к Roblox на территории России ограничили в декабре 2025 года по решению Роскомнадзора. Тогда в ведомстве сообщали, что обнаружили на платформе материалы экстремистской ЛГБТ*-тематики, а также призывы к экстремизму и насилию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Roblox заработал в России без ограничений.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.