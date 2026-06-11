«Твой взгляд узнаю из тысячи»: Бородина трогательно поздравила дочь с 17-летием

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Телеведущей до сих пор сложно поверить, какой взрослой стала ее старшая наследница.

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к старшей дочери Марусе в день ее 17-летия. Знаменитость опубликовала в личном блоге посвятила ей теплые слова.

На кадрах Маруся позировала с распущенными волосами и легким макияжем. Подписчики Бородиной обратили внимание на то, как повзрослела дочь телеведущей, и в комментариях отметили естественную красоту девушки.

Сама Бородина в поздравительном посте призналась, что ей до сих пор сложно поверить, что старшая дочь стала взрослой. Телеведущая назвала Марусю красивой, мудрой, умной и доброй, а также поблагодарила судьбу за ее появление в своей жизни.

«Твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения! Всегда с любовью, всегда с нежностью и заботой», — написала Ксения.

Она добавила, что Маруся занимает особое место в ее материнском сердце. По словам телеведущей, с момента рождения дочери прошло уже 17 лет, но для нее это время пролетело слишком быстро.

У Ксении Бородиной две дочери — Маруся и Теона. Старшая наследница знаменитости родилась 10 июня 2009 года в первом браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Младшая, Теона, появилась на свет 22 декабря 2015 года в браке Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым.

В личной жизни телеведущей за последние годы также произошли перемены. Ксения вышла замуж в третий раз в июне прошлого года. Ее избранником стал блогер и участник телешоу Николай Сердюков.

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