«Тихая охота» обернется больницей: какие грибы нельзя собирать в лесу

URA.RU: грибы не следует складывать в пакет и собирать их в жаркую погоду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В большинстве случаев надеяться на «авось» опасно. Поэтому любителям этого занятия нужно знать ряд правил, упрощающих жизнь.

Сезон сбора грибов в России длится с начала лета до поздней осени, но вместе с ним растет и риск отравлений. В материале URA.RU напомнили, что ошибки во время «тихой охоты» могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, особенно если человек плохо разбирается в грибах или собирает их в опасных местах.

Самым безопасным вариантом специалисты Роспотребнадзора назвали покупку привычных для всех шампиньонов и вешенок в магазинах. Если же хочется сезонных лесных грибов, их не стоит брать на стихийных рынках, у дорог и у случайных продавцов. Покупать такую продукцию следует только в официальных торговых точках, в которых партии проходят санитарный контроль.

Главные правила при сборе грибов

Тем же, кто отправляется в лес самостоятельно, в Роспотребнадзоре посоветовали придерживаться главного правила: «Не знаете — не берите». Новичкам лучше пользоваться иллюстрированным справочником или идти за грибами вместе с опытными сборщиками. Особую осторожность нужно проявлять с пластинчатыми грибами, среди которых встречаются опасные ядовитые виды.

При этом не стоит срезать слишком старые или слишком маленькие грибы. У таких экземпляров часто плохо заметны видовые признаки, поэтому их легче спутать с ядовитыми двойниками. В случае появления сомнений гриб лучше оставить в лесу. Как подчеркнули специалисты, надеяться на «авось» в таких случаях опасно.

Отдельное правило касается места сбора. Грибы быстро впитывают вредные вещества из окружающей среды, поэтому их нельзя собирать вдоль автомобильных трасс, рядом с железнодорожными путями, промышленными предприятиями и в городских скверах. В таких местах они могут накапливать тяжелые металлы и выхлопные газы.

Для сбора лучше использовать корзину, а не полиэтиленовый пакет. В пакете грибы ломаются, хуже проветриваются и быстрее портятся. Кроме того, специалисты порекомендовали не ходить за грибами в сильную засуху. В жаркую погоду грибы теряют влагу, меняют обмен веществ и могут накапливать вредные вещества.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Роскачестве предупредили россиян о штрафах за сбор грибов весной.

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