Roblox заработал в России без ограничений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Платформа сняла блокировку после того, как руководство компании гарантировало безопасность для детей.

Популярная игровая платформа Roblox вновь стала доступна российским пользователям в полном объеме. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Снятию ограничений предшествовали переговоры Министерства цифрового развития и Роскомнадзора с администрацией сервиса. В Минцифры пояснили, что корпорация предоставила гарантии соблюдения российского законодательства и признала прежние механизмы фильтрации контента недостаточно эффективными.

«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Разработчики обязались внедрить на платформе новые алгоритмы, которые предотвратят появление запрещенных материалов, опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу отменить ограничения для Roblox после получения гарантий безопасности. Roblox был заблокирован в России в декабре 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.