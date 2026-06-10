В ЮНЕСКО отреагировали на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Представители организации обеспокоены сообщениями о повреждении исторического музея-панорамы Города-героя.

В ЮНЕСКО выразили тревогу в связи с сообщениями о повреждении исторического музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в стране. Об этом организация сообщила в ответе 5-tv.ru.

Представитель ЮНЕСКО отметил, что у ООН нет доступа к этому району, поэтому организация пока не может подтвердить детали поступающих сообщений о случившемся.

«ЮНЕСКО выражает тревогу в связи с сообщениями о повреждении исторического музея-панорамы „Оборона Севастополя“ в Севастополе», — заявили в организации.

Также в организации подчеркнули, что в соответствии со своим мандатом и резолюцией 2601 Совета Безопасности ООН от 2021 года организация осуждает атаки на объекты культурного наследия, учебные заведения, студентов, работников образования и представителей СМИ. Там напомнили, что такие объекты и люди находятся под защитой международного права.

«ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, учебные заведения, студентов, работников образования и сотрудников средств массовой информации», — отметил представитель организации.

До этого 5-tv.ru сообщал, что здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» полностью выгорело после удара ВСУ. По данным руководителя проектов ООО «Равелин» Дмитрия Орлова площадь поврежденного здания составляла 30 тысяч квадратных метров.

Украинский беспилотник прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. После удара началось быстрое возгорание, огонь распространился по зданию. Прибывшие спасатели присвоили пожару четвертый, самый высокий ранг сложности.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» связана с именем художника Франца Рубо. Во время Великой Отечественной войны полотно было почти полностью уничтожено фашистскими захватчиками в 1942 году. Однако после войны советские специалисты восстановили исторический облик панорамы. Музей-панорама считается одним из главных символов Севастополя и важной частью культурного наследия города.

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