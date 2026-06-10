Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля во дворе на западе Москвы

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шестилетний мальчик скончался после наезда машины.

Шестилетний мальчик скончался в машине скорой помощи после наезда на него машины во дворе жилого дома в районе Очаково-Матвеевское. Водитель двигался по внутридворовой территории и сбил ребенка, сообщили в прокуратуре Москвы.

Трагедия случилась на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1. Сейчас сотрудники прокуратуры и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы. Информации о марке автомобиля и личности водителя пока не поступало.

Подобные ДТП во дворах столицы происходят регулярно. По правилам дорожного движения, на придомовой территории максимальная скорость не должна превышать 20 километров в час.

«Рядом клиника находится. Мама с этим ребенком гуляла. Как только его передавили, она побежала за помощью к этой клинике. Выбежали два сотрудника. Она одна из сотрудниц, но она вроде не выбегала. Как я понял, сейчас еще раз подойду. И пришли, увидели тяжелое состояние. Но все равно скорую вызвали», — рассказал очевидец.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лисичанске двое подростков пострадали в результате прицельного удара ВСУ. В момент атаки ребята катались на велосипедах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.