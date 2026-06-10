В Татарстане пациентке удалили зуб из яичника
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Внутри также находились волосы и жировые включения.
В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана акушеры-гинекологи удалили пациентке дермоидную кисту из яичника, внутри которой находился сформированный зуб, волосы и жировые включения. Информация появилась в Telegram-канале РКБ.
Девушка обратилась на плановый профилактический осмотр, в ходе которого врачи выявили у 28-летней пациентки новообразование размером шесть сантиметров.
Специалисты провели лапароскопическую операцию продолжительностью 30 минут. Такой метод позволяет удалить кисту через небольшие проколы без разреза. Вмешательство прошло без осложнений.
Дермоидная киста — это доброкачественное новообразование, которое формируется еще во внутриутробном периоде. Киста может долгие годы никак себя не проявлять и обнаруживается случайно, например, на УЗИ.
Перерождения в злокачественную опухоль не происходит, но при достижении крупных размеров, как в этом случае, новообразование требует хирургического удаления, чтобы избежать перекрута яичника или разрыва капсулы.
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