Состояние Людмилы Чурсиной ухудшилось после ее последней работы на сцене

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Актриса сыграла в спектакле «Два билета в Милан» осенью 2025 года.

Здоровье народной артистки СССР Людмилы Чурсиной ухудшилось после ее последней работы на сцене. Актриса сыграла спектакль «Два билета в Милан» осенью прошлого года, а потом ей стало заметно хуже. Она тяжело болела последние месяцы, сообщило издание aif.ru.

В Театре Российской Армии, где Чурсина прослужила с 1984 года, рассказали, что очень ждали ее возвращения. Ее первой ролью на этой сцене была работа в «Идиоте».

Коллеги надеялись, что она поправится и снова выйдет на сцену, но этого не случилось. В театре говорят, что смерть актрисы — огромная потеря для всего коллектива и для зрителей.

Ранее стала известна дата и время похорон артистки.

Людмила Чурсина начала сниматься в кино еще в 1950-х. Ее знают по фильмам «Когда деревья были большими», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Олеся», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Долгая дорога в дюнах».

Она также играла в сериалах «Маргоша», «Интерны», «Чисто московские убийства». Всего за свою карьеру актриса снялась примерно в 150 проектах

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что актриса при жизни с особой мудростью говорила о возрасте и здоровье.

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