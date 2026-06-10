«Умела проникнуть в другого человека»: Дик об уникальном качестве Чурсиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист также отметил ее невероятное трудолюбие.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина никогда не ставила себя выше коллег и отличалась невероятным трудолюбием. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РСФСР Александр Дик.

По его словам, работа для Чурсиной всегда была не просто профессией, а чем-то святым.

«Для нее театр был не просто работой — это было священнодействие. Ее трудолюбие восхищало. Я всегда вспоминаю ее любимую фразу, которая была рефреном всей ее жизни: «Работа ума прибавит», — рассказал Александр Дик.

Коллега также отметил, что Чурсина обладала не только актерским талантом, но и уникальным чувством юмора, а также способностью сопереживать окружающим.

«Она умела проникнуть в другого человека, услышать его ритм сердца, в котором есть и боль, и радости, и печаль», — пояснил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о смерти Людмилы Чурсиной стало известно 10 июня. Актриса ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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