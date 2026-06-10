Путин назвал чушью санкции против организаций детского отдыха

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент не понимает, какого эффекта ожидают спонсоры киевского режима.

Президент России Владимир Путин назвал полным бредом решения Европейского Союза (ЕС) вводить санкции против отечественных организаций детского отдыха. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства.

«Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили — вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну чушь, бред какой-то», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что остается только догадываться, какого именно эффекта пытается достичь ЕС с помощью таких ограничений. Он отметил, что деятели, принимающие подобные решения, в первую очередь позорят сами себя перед мировым сообществом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия подготовит жесткий ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза. Она также подчеркнула, что Москва осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.

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