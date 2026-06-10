Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело

Фото: 5-tv.ru

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Однако конструкции, изготовленные в 1905 году на Первой мариупольской мануфактуре, визуально целы.

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» площадью 30 тысяч квадратных метров полностью выгорело в результате удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектов ООО «Равелин», которое выполняло работы по реставрации, Дмитрий Орлов.

«Конструкции визуально целые. Это Первая мариупольская мануфактура, 1905 год, изготовление кровли. Эта конструкция с 1905 года стоит. Все, что горит — сгорело. Объем здания — более 30 тысяч квадратных метров, сгорело все», — сказал он.

Вражеский дрон прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Удар спровоцировал мгновенное возгорание, и огонь быстро распространился по всей площади здания. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару четвертый, наивысший ранг сложности.

Полотно живописца Франца Рубо уже пытались уничтожить в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Тогда панорама была практически полностью разрушена фашистскими захватчиками. Однако в послевоенные годы советские специалисты восстановили ее исторический облик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинского беспилотника власти Севастополя приняли решение отменить празднование в честь 243-летия города. Мероприятия были запланированы на 14 июня.

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