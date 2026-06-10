Певица Лариса Долина ищет сценариста для фильма о себе

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артистка рассматривает два формата: полнометражный фильм или сериал.

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина сообщила о намерении экранизировать собственную биографию. В беседе 5-tv.ru певица рассказала, что в настоящее время занимается поиском сценариста, который сможет максимально точно и правдиво перенести на экран историю ее жизни, творческого пути и профессионального становления.

Переговоры о таком проекте уже ведутся. Артистка рассматривает два формата: полнометражный фильм или многосерийную драму.

Лариса Долина также отметила, что ее путь к успеху был непростым. Она напомнила, что в советские годы молодым исполнителям было крайне сложно добиться признания и выйти на большую сцену.

«В Советском Союзе было очень сложно пробиться. Было много запретов. Запретов на личности», — прокомментировала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина рассказывала о планах помочь своей внучке Александре Миончинской построить музыкальную карьеру. Звезда подчеркнула, что не станет самостоятельно продвигать родственницу, но готова делиться практическими советами и опытом.

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