Мало верится в чудо: Лавров про желание ЕС участвовать в переговорах по Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Пока Россия не услышит серьезные предложения по решению конфликта, идеи Евросоюза можно пропускать мимо ушей

Глава МИД России Сергей Лавров не верит в то, что Европа изменит свою позицию по урегулированию украинского вопроса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Конечно, чудеса случаются. Но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что подходящих кандидатов для диалога в Европе найти сложно. К тому же, пока российская сторона не услышит «серьезные предложения» по этому вопросу, идеи о переговорах он предложил «пропускать мимо ушей».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия, по мнению Лаврова, готова к честным переговорам с Украиной, без жульничества.

Дипломат также выразил надежду на то, что ситуации, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, больше не повторятся. Это касается в том числе и договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже.

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