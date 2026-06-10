Главный прием пищи: правда ли важность завтрака преувеличена

Фото: 5-tv.ru

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Многим с детства внушали, что начинать день без еды нельзя.

Фразу о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день, многие слышали с детства. Однако в последние годы ученые все чаще ставят этот тезис под сомнение.

Исследования показывают, что универсального правила для всех людей не существует. Для одних завтрак действительно полезен, а для других его отсутствие не приводит к заметным последствиям для здоровья. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Откуда появился этот миф

Идея особой важности завтрака активно распространялась еще в XX веке. Она базировалась на логичном предположении: после ночного сна организму необходимо восполнить запасы энергии.

Однако современные специалисты отмечают, что многие ранние исследования показывали лишь связь между завтраком и хорошим здоровьем, но не доказывали, что именно утренний прием пищи был причиной этих преимуществ.

Например, люди, которые регулярно завтракают, часто в целом ведут более здоровый образ жизни: больше двигаются, реже курят и лучше следят за питанием. Поэтому долгое время было сложно отделить влияние самого завтрака от других факторов.

Что говорят современные исследования

В 2019 году ученые из Австралии проанализировали результаты 13 рандомизированных исследований, опубликованных в журнале The BMJ. Они пришли к выводу, что регулярный завтрак не помогает автоматически снижать вес и не гарантирует уменьшения суточного потребления калорий.

Более того, некоторые участники, которые завтракали, в течение дня потребляли даже больше калорий, чем те, кто пропускал утренний прием пищи. Авторы исследования отметили, что рекомендации обязательно завтракать для контроля массы тела не имеют достаточной научной базы.

Когда завтрак действительно полезен

Несмотря на это, полностью списывать завтрак со счетов нельзя. Исследования показывают, что утренний прием пищи может положительно влиять на концентрацию внимания, память и когнитивные функции, особенно у детей и подростков.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения и многие национальные медицинские организации рекомендуют школьникам не пропускать завтрак. Кроме того, завтрак помогает людям, которые испытывают сильный голод по утрам или имеют очень активный график работы в первой половине дня.

Для некоторых людей полноценный утренний прием пищи облегчает контроль аппетита и помогает избежать переедания вечером.

А если не хочется есть утром?

Специалисты подчеркивают, что отсутствие аппетита сразу после пробуждения не является патологией. На чувство голода влияет циркадный ритм, режим сна, физическая активность и даже время последнего приема пищи накануне. Если человек поужинал поздно вечером, вполне естественно, что утром он не испытывает сильного желания есть.

По данным Академии питания и диетологии США, здоровый взрослый человек может адаптироваться как к режиму с завтраком, так и без него, если общее качество рациона остается высоким.

Гораздо важнее не время, а состав пищи

Диетологи отмечают, что вопрос «завтракать или нет» часто оказывается менее важным, чем вопрос «что именно есть». Сладкие хлопья, выпечка, шоколадные батончики и сладкий кофе могут быстро поднять уровень сахара в крови, но чувство сытости после такого завтрака обычно проходит довольно быстро.

Более сбалансированным считается прием пищи, содержащий белок, клетчатку и сложные углеводы. Например, яйца, творог, йогурт без сахара, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты или каши. Такой завтрак помогает дольше сохранять сытость и поддерживать стабильный уровень энергии.

Есть ли люди, которым завтрак особенно нужен?

Да. Врачи чаще рекомендуют регулярный завтрак детям, подросткам, беременным женщинам, людям с интенсивными физическими нагрузками и некоторым пациентам с сахарным диабетом.

Кроме того, утренний прием пищи может быть важен для тех, кто принимает лекарства, которые необходимо употреблять вместе с едой. Однако даже в этих случаях речь идет не о магическом свойстве завтрака, а о конкретных потребностях организма.

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