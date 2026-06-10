«Моя звезда зажжется»: Лариса Долина раскрыла секрет своего успеха

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В начале творческого пути певица столкнулась с трудностями, но они не стали помехой для осуществления ее мечты.

Народная артистка России Лариса Долина с детства верила в себя и считала это одним из главных секретов своего успеха. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-бранче, посвященный запуску проекта РУ. ТВ КИДС.

По словам певицы, даже трудности, с которыми она столкнулась в начале творческого пути, не заставили ее отказаться от мечты.

«Я верила, что моя звезда когда-нибудь зажжется», — вспомнила Долина.

При этом артистка отметила, что начинала карьеру еще в СССР, и пробиться на сцену было непросто. Исполнительница рассказала, что тогда существовало много ограничений и препятствий, в том числе связанных с личностями артистов. Теперь же, как заявила певица, возможностей для творческих людей стало значительно больше.

«В Советском Союзе было очень тяжело пробиться, потому что слишком много было запретов, запретов на личности», — сказала певица.

По словам Долиной, характер человека не дается ему в готовом виде с рождения, а формируется под влиянием семьи, обстоятельств и личного выбора. Она считает, что часть качеств люди берут от родителей, а остальное доводят сами.

«Характер формируется, с ним не рождаются», — отметила артистка.

Саму же Долину сильно закалили жизненные испытания, среди которых был ранний уход родителей. Из-за этого ей пришлось быстро взрослеть и становиться самостоятельной.

«Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было уже 13 лет», — призналась певица.

Помимо этого, артистка рано познакомилась с профессией и уже много лет остается на сцене.

«Я познала профессию довольно рано, в этом году 55 лет, как я в профессии», — добавила Долина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лариса Долина наотрез отказалась помогать внучке в карьере.

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