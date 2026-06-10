Сливочный вкус детства: можно ли сейчас найти пломбир «как в СССР»

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Состав лакомства стал длиннее, но не всегда это означает, что продукт плохой.

Многие до сих пор считают советский пломбир эталоном мороженого, однако специалисты отмечают, что современные продукты не всегда уступают ему по качеству. Ко Всемирному дню мороженого в издании Life.ru напомнили, что классический пломбир и в СССР, и сейчас отличается высокой жирностью — не менее 12% молочного жира, что обеспечивает характерный сливочный вкус и плотную текстуру.

За последние десятилетия ассортимент мороженого значительно расширился. На прилавках появились продукты с различными начинками, глазурью и сиропами, из-за чего вкус нередко становится более сладким и менее выраженно молочным. При этом специалисты подчеркивают: длинный состав сам по себе не говорит о низком качестве. Стабилизаторы и эмульгаторы используются давно и помогают сохранять структуру продукта.

Эксперты советуют внимательно изучать маркировку. Если продукт называется пломбиром, в его составе не должно быть заменителей молочного жира. Также важно обращать внимание на условия хранения: деформированная упаковка или большое количество инея могут свидетельствовать о нарушении температурного режима.

По мнению специалистов, воспоминания о советском пломбире связаны не только с рецептурой, но и с ностальгией, которая влияет на восприятие вкуса.

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